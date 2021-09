Santa Bárbara registra só 1 morte em toda a semana

Santa Bárbara d’Oeste teve a melhor semana do ano no combate à pandemia do novo coronavírus. A cidade soma 799 mortes e só teve uma esta semana. A prefeitura informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (3 de setembro de 2021).

A vizinha Americana também teve uma semana de números muito bom na luta contra a doença.

• 586 casos suspeitos

• 23276 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 22317 casos curados

• 75124 casos descartados

• 799 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 37 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.