Santa Bárbara registra mais 15 mortes. Total em 664

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (28 de junho de 2021). Entre as vítimas está o caso de PAI E FILHA que morreram no final de semana.

• 3232 casos suspeitos

• 19566 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 17803 casos curados

• 62150 casos descartados

• 664 óbitos confirmados

• 3 óbitos suspeitos

• 32 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre os óbitos:

Mulher, 59 anos (Óbito em 3 de junho de 2021)

Mulher, 63 anos (Óbito em 22 de junho de 2021)

Mulher, 59 anos (Óbito em 23 de junho de 2021)

Mulher, 43 anos (Óbito em 24 de junho de 2021)

Mulher, 64 anos (Óbito em 25 de junho de 2021)

Homem, 67 anos (Óbito em 26 de junho de 2021)

Homem, 55 anos (Óbito em 26 de junho de 2021)

Homem, 40 anos (Óbito em 26 de junho de 2021)

Mulher, 64 anos (Óbito em 26 de junho de 2021)

Mulher, 66 anos (Óbito em 27 de junho de 2021)

Homem, 86 anos (Óbito em 27 de junho de 2021)

Homem, 68 anos (Óbito em 27 de junho de 2021)

Homem, 68 anos (Óbito em 28 de junho de 2021)

Mulher, 47 anos (Óbito em 28 de junho de 2021)

Homem, 51 anos (Óbito em 28 de junho de 2021)