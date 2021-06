Santa Bárbara registra mais 10 mortes da Covid

Santa Bárbara d’Oeste registrou mais 10 mortes da Covid, com dados agregados do final de semana. A prefeitura informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (07 de junho de 2021). A vizinha Americana registrou sete mortes esta segunda-feira.

• 2813 casos suspeitos

• 16970 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 15822 casos curados

• 56907 casos descartados

• 569 óbitos confirmados

• 1 óbito suspeitos

• 32 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre os óbitos:

Mulher, 54 anos (Óbito em 31/05/2021)

Homem, 55 anos (Óbito em 01/06/2021)

Mulher, 62 anos (Óbito em 04/06/2021)

Homem, 25 anos (Óbito em 05/06/2021)

Homem, 80 anos (Óbito em 05/06/2021)

Mulher, 78 anos (Óbito em 05/06/2021)

Mulher, 76 anos (Óbito em 06/06/2021)

Homem, 91 anos (Óbito em 06/06/2021)

Mulher, 57 anos (Óbito em 06/06/2021)

Mulher, 57 anos (Óbito em 06/06/2021)