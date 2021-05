Santa Bárbara recebe Ônibus Escolar Zero KM

Santa Bárbara d’Oeste foi contemplada com a entrega de um Ônibus Escolar Zero KM, veículo que será utilizado para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Representando o prefeito Rafael Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches esteve em São Paulo nesta quinta-feira (28) recebendo as chaves do veículo, entregue pelo secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares da Silva.

O ônibus tem capacidade de 59 estudantes sentados, além do condutor, sendo equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso. O veículo é destinado ao Município por meio de indicação do deputado estadual Carlos Cezar.

“Este é mais um veículo auxiliará nas ações e nos trabalhos realizados pela Secretaria de Educação. A educação municipal é referência por sua qualidade e também pela sua estrutura. Agradeço o trabalho realizado pelo vice-prefeito Felipe Sanches, que nos representou neste evento junto à Secretaria de Estado da Educação”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.