Santa Bárbara recebe mais 2.513 doses da CoronaVac

Santa Bárbara d’Oeste recebeu mais 2.513 doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (9). As doses da Coronavac foram entregues ao Município e serão utilizadas para a sequência da imunização.

O Município já recebeu 6.953 doses da vacina, sendo 5.753 da Coronavac e 1.200 de Oxford.

Após a imunização dos profissionais de Saúde da linha de frente, idosos abrigados em asilos e instituições similares e seus cuidadores, profissionais de Saúde privados e autônomos e idosos com mais de 90 anos, novos públicos serão inseridos na Campanha de Vacinação em Santa Bárbara d’Oeste.

A partir de segunda-feira (15), idosos acima de 85 anos começarão a ser vacinados. Também a partir desta data profissionais de Saúde da linha de frente receberão a segunda dose da vacina. A vacinação dos públicos já incluídos na Campanha também segue.

O Plano de Vacinação na cidade é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Cadastro

Para a vacinação é necessário realizar um cadastro no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou ainda pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Após o recebimento dos dados, a Secretaria entrará em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina.

No caso de idosos acamados, a orientação é informar sobre a situação quando profissionais entrarem em contato para realização do agendamento. Para os profissionais de Saúde será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.