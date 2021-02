Santa Bárbara recebe mais 1770 doses da Oxford/AstraZeneca

Santa Bárbara d’Oeste recebeu mais 1.770 doses da vacina contra a Covid-19. As doses entregues nesta quinta-feira (25) são de Oxford/AstraZeneca. Com a chegada deste novo lote de vacinas, a Prefeitura convocará idosos com idade acima de 80 anos, que já tenham realizado o cadastro, para receberem as doses a partir do dia 1º de março, conforme cronograma da Secretaria de Estado da Saúde.

A imunização da primeira dose segue ainda para idosos acima de 85 anos e a segunda dose para idosos abrigados e profissionais de Saúde que atuam na cidade – grupos prioritários para a imunização, conforme diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

Com isso, o Município já recebeu 8.723 doses da vacina, sendo 5.753 da Coronavac e 2.970 de Oxford. As doses das vacinas são enviadas para todo o Brasil em lotes com quantidades reduzidas.

Para a aplicação da primeira dose é necessário realizar um cadastro no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou ainda pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Após o recebimento dos dados, a Secretaria entra em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina.

Idosos a partir de 60 anos também já podem se cadastrar. Entretanto, idosos abaixo de 80 anos e demais públicos serão inseridos na Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste mediante diretrizes, comunicação e envio das doses pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, o cidadão pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, pelo telefone 0800.770.3459. Essa Central de Serviços de Informação é mantida em parceria com o Departamento de Água e Esgoto (DAE).