Santa Bárbara recebe mais 10.395 doses de vacina contra a Covid-19

O Município de Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta terça-feira (4) mais 10.395 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 9.445 de Oxford/AstraZeneca e 950 doses de Coronavac/Butantan.

Santa Bárbara já recebeu 58.461 doses da vacina contra Covid-19, sendo 37.446 da Coronavac/Butantan e 21.015 de Oxford/AstraZeneca.

As doses serão utilizadas para iniciar a imunização de idosos com 60, 61 e 62 anos nesta quarta-feira (5), sem necessidade de agendamento, na Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen”, na Vila Sartori, no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol II, e no CAIC “Irmã Dulce”, na Rua Artur Gonçalves da Silva, 240, no Santa Rita, das 8 às 17 horas, e também dar sequência a vacinação dos grupos prioritários já inseridos na Campanha.



O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.