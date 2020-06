Santa Bárbara recebe Giro de Profissões virtual

Se para alguns a escolha da carreira não é mistério nenhum, para a maioria, essa decisão pode ser encarada como um verdadeiro desafio. Com o objetivo de reduzir as chances de frustração e potencializar a oportunidade de uma escolha profissional mais coerente e segura, a Anhanguera de Santa Bárbara promove o Giro de Profissões Virtual, com palestras gratuitas sobre profissões e mercado de trabalho. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio da página no Facebook da unidade: https://facebook.com/anhanguera.santabarbara.

As palestras virtuais abordando as profissões acontecem entre os dias 22 e 26 de junho e são abertas para toda a comunidade. Carreiras como biomedicina, fisioterapia, enfermagem, educação física, direito, arquitetura, ciência da computação, engenharia civil, entre outras, estarão na pauta para que os futuros profissionais esclareçam dúvidas e entendam mais sobre o dia a dia na prática de cada profissão.

“O objetivo do Giro de Profissões é que os interessados em ingressar no Ensino Superior entendam a realidade da profissão de interesse. Em cada palestra serão apresentados conceitos teóricos e também práticos, daquela profissão”, explica Leonardo Danelon, diretor da Anhanguera de Santa Bárbara. Na ocasião, haverá participação de profissionais relatando as possibilidades e perspectivas das carreiras. “Mostraremos ainda, de forma virtual, os laboratórios para cada curso, entre outras informações, com o intuito de despertar nos participantes a curiosidade intelectual e o interesse em ingressarem em uma graduação”, complementa.

A ideia, segundo o diretor, é esclarecer dúvidas sobre rotinas profissionais, estágios, faixas salariais, entre outros temas relevantes. “Vamos abordar os caminhos para o ingresso no ensino superior, seja por meio da nota do Enem, do vestibular online. Além disso, alguns de nossos alunos participarão das palestras para comentar sobre suas experiências em sala de aula e nos estágios”.

Programação

Dia 22/6

Orientação profissional e Biomedicina: 9h

Consultoria de educação: 19h30

Dia 23/6

Fisioterapia: 9h

Informações sobre o modelo EAD Premium: 19h30

Dia 24/6

Enfermagem: 9h

Arquitetura: 19h30

Dia 25/6

Educação Física: 9h

Ciência da Computação: 19h30

Dia 26/6

Direito: 9h

Engenharia Civil: 19h30

Giro de Profissões Virtual – Anhanguera de Santa Bárbara

Data: 22 a 26 de junho

Inscrições: https://facebook.com/anhanguera.santabarbara

Gratuito