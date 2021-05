Santa Bárbara recebe festival online de K-POP em maio

Workshops, competição de dança, encontros, música e muita interação. O K-Power Festival trará a cultura sul-coreana a Santa Bárbara d’Oeste. Com apoio da Lei Aldir Blanc e realizado pelo grupo barbarense ICON-E, o projeto acontece nos dias 8, 9 e 15 deste mês, sempre a partir das 14 horas, e está repleto de atividades para os inscritos.

No dia 8, serão três workshops, em sequência, com oficineiros relevantes na cena do k-pop da região, com aulas do professor e coreógrafo Jun Hosotani, do dançarino Gabriel Kiomi e da professora de K-Pop e coreógrafa Beatriz Ribeiro. As inscrições para os workshops estão abertas e podem ser feitas pelo link https://is.gd/workshop_kpower

A competição de dança, no dia 9, é dividida em seis categorias (solo – rookies; solo – veteranos; duo/trio – rookies; duo/trio – veteranos; grupo – rookies; grupo – veteranos), e as inscrições já estão encerradas. Serão premiados primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria, exibindo seus vídeos na íntegra ao vivo na página do Facebook fb.com/kpowerfestival.

A banca de jurados é composta por Kely Gouveia (bailarina profissional); K-Dan (youtuber pernambucano) e Lucas Lima (B2 Dance Group) – ganhador de prêmios nacionais e internacionais importantes na área.

Já o K-Power Festival, no dia 15, terá a presença do B2 Dance Group, o maior grupo de dança cover de K-pop da América Latina, muito populares no YouTube. Além da apresentação do B2, o ICON-E também fará uma apresentação de abertura especial. A live também será exibida na página do Facebook fb.com/kpowerfestival e terá de 2h30 de duração.

O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

Dia 8/05, das 14 h às 17 horas: Workshops de dança

Dia 9/05, às 14 horas: Competição de dança

Dia 15/05, às 14 horas: Encontro K-popper on-line