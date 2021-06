Santa Bárbara recebe 800 cestas básicas do Governo do Estado

O Fundo Social do Estado de São Paulo disponibilizou 800 cestas básicas para a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa atenderá as famílias que mais precisam frente à pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19). A Secretaria de Promoção Social recebeu as cestas nesta quarta-feira (2) e fará a distribuição às famílias cadastradas.

“Só temos a agradecer pela sensibilidade demonstrada pelo Fundo Social do Estado neste momento de impacto social, em que precisamos de união para atender a população que mais precisa. O compromisso e relacionamento do prefeito Rafael Piovezan com o Governo do Estado em diversas políticas públicas têm fortalecido as ações importantes como esta, que beneficiam muitos barbarenses”, disse a Secretária de Promoção Social, Maria Cristina da Silva.