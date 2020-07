Santa Bárbara realiza desafio on-line para motivar alunos

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste, pais e comunidade escolar têm vivido uma nova realidade devido à quarentena de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), com conteúdo online. Nesta semana, os professores de educação física lançaram o desafio das embaixadinhas para os alunos do 4° e 5° anos, uma competição com direito a prêmios, que lembra os campeonatos escolares tão esperados pelos estudantes.

O objetivo é aumentar o interesse dos alunos em realizar as aulas on-line, com a proposta diferenciada do campeonato das embaixadinhas. O aluno deve enviar o vídeo para o professor realizando a atividade. A competição terá categoria feminina e masculina e vence quem fizer o maior número de embaixadinhas. O primeiro e segundo lugares vão levar troféu e uma bola. O terceiro lugar, troféu e uma camisa do União Barbarense, e o quarto, quinto e sexto lugares, ganharão medalhas. Os vídeos deverão ser enviados até o dia 14 de agosto. A oferta dos prêmios será possível devido às parcerias firmadas entre as secretarias de Educação, de Esportes, Rafael Pizzi Assessoria Esportiva, Príncipe Calçados e União Barbarense.

“É uma iniciativa louvável dos professores de educação física em promover e resgatar as competições escolares, de forma adequada à nova realidade. Nossos alunos podem sentir o carinho e dedicação deles, reforçando o vínculo e o aprendizado. Ações como essas são apoiadas pelo prefeito Denis Andia, é o algo a mais feito com o coração”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Mais de 15 mil alunos, de creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos), acompanham semanalmente vídeos e arquivos disponibilizados no espaço www.santabarbara.sp.gov.br/educacao. No ar desde abril, já é a 14ª semana que os conteúdos são elaborados por professores e convidados que levam até os estudantes as disciplinas que teriam em sala de aula. Além disso, as escolas funcionam em esquema de plantão oferecendo materiais impressos para os pais que não tem facilidade de acesso online.