Santa Bárbara reabre parques, salão de festas e buffets

O Município de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta sexta-feira (25) o Plano Municipal de Retomada de Atividades Coletivas. Trata-se de um conjunto de medidas que disciplina o funcionamento de espaços públicos e privados em meio a pandemia do Coronavírus (Covid-19) com os devidos protocolos sanitários e suas restrições. Os primeiros decretos relacionados ao tema serão publicados na edição deste sábado (26) do Diário Oficial do Município – Jornal Diário de Santa Bárbara.

O Plano Municipal de Retomada de Atividades Coletivas ocorre em meio a uma redução média de 60% no número de óbitos em Santa Bárbara d’Oeste durante a segunda quinzena de setembro – em comparação à primeira quinzena do mês.

Primeiras medidas do Plano Municipal de Retomada de Atividades Coletivas:

– A partir de segunda-feira (28) fica autorizada a reabertura do Parque dos Ipês, Parque Araçariguama, Parque dos Jacarandás, Parque Infantil Tom Leite, Parque Infantil do Panambi, Parque das Nascentes, Parque Arnaldo Boaretto, Parque do Mollon (Rua do Cobre x Rua do Estanho), Parque do 31 de Março (Rua Marechal Bittencourt x Rua 21 de Fevereiro), Parque Vila Brasil (Rua Paraná) e Centro Social Urbano.

– Os parques funcionarão das 7 às 13 horas – com exceção do Centro Social Urbano, que respeitará a agenda de treinamentos estabelecida pela Secretaria de Esportes.

– É obrigatório o uso de máscara pelos funcionários públicos e frequentadores.

– Os sanitários estarão fechados e os bebedouros impedidos para o uso, sendo orientado que os frequentadores providenciem seus meios pessoais de hidratação para que não haja o compartilhamento com outras pessoas.

– Haverá apenas a abertura de um único portão para acesso do público – desde que tal medida não acarrete qualquer tipo de aglomeração e os frequentadores deverão cumprir a medida de distanciamento social, sendo vedada a aglomeração de pessoas nas dependências dos parques.

– Os estabelecimentos que possuam licença de funcionamento ou alvará de funcionamento para atividade de salão de festas e “buffet” poderão, excepcionalmente, a partir de 3 de outubro exercer a atividade de comércio de alimentação com consumo no local, cumprindo todas as regras do protocolo sanitário de bares, restaurantes e afins, tais como restrição de ocupação, horário reduzido, distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel, higienização reforçada do ambiente, testagem e acompanhamento médico dos colaboradores, medição de temperatura dos clientes, proibição de utilização de brinquedos e realização de atividades coletivas.

– Os estabelecimentos interessados no funcionamento deverão apresentar, através de protocolo on-line, requerimento solicitando a respectiva licença excepcional.

– A partir do dia 5 de outubro as Bibliotecas Municipais de Santa Bárbara d’Oeste iniciarão a retomada gradativa das atividades. O funcionamento das Bibliotecas ocorrerá mediante o seguinte cronograma:

– Biblioteca “Neide Crócomo”, no CEU das Artes, a partir de 5 de outubro;

– Biblioteca do Centro Cultural “Léo Sallum”, na Cidade Nova, a partir de 13 de outubro;

– Biblioteca Central “Maria Aparecida de Almeida Nogueira”, a partir de 19 de outubro

– As atividades das Bibliotecas Municipais serão realizadas de maneira remota, por meio dos canais de comunicação de cada espaço (on-line e telefônico). Os espaços não estarão abertos ao público, exceto para retirada de livros – mediante agendamento e com intervalos de 10 minutos entre um atendimento e outro. Para devolução não será necessário o agendamento e todos os exemplares emprestados serão retirados do acervo após a devolução, ficando em quarentena.

– As Bibliotecas Municipais funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Os telefones para atendimento ao público | WhatsApp são 3458.5868 (Biblioteca “Neide Crócomo”, no CEU das Artes, a partir de 5 de outubro), 3457.4657 (Biblioteca do Centro Cultural “Léo Sallum”, na Cidade Nova, a partir de 13 de outubro) e 3455.2619 (Biblioteca Central “Maria Aparecida de Almeida Nogueira”, a partir de 19 de outubro).

– A previsão para a retomada das atividades no Teatro Municipal “Manoel Lyra” é 3 de novembro. Caso a retomada das atividades seja confirmada nesta data, tais atividades ocorrerão mediante uma série de medidas de segurança e protocolos sanitários.

As aulas na rede municipal de ensino seguem on-line, por meio de videoaulas e atividades de apoio. O conteúdo pedagógico é disponibilizado para o aprendizado em casa, juntamente com vídeos gravados por professores para as atividades complementares. Todos os conteúdos seguem organizados para cada nível escolar, desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental, incluindo a Educação Especial e o EJA (Educação de Jovens e Adultos). O site de apoio online é o: www.santabarbara.sp.gov.br/educacao.

Ressalta-se ainda que o Município segue com constantes estudos sobre a abertura dos equipamentos municipais e demais espaços.

Para a flexibilização ou não, todos os segmentos passam por avaliação periódica do Município e do Estado de São Paulo (Plano São Paulo). O Plano Municipal de Retomada de Atividades Coletivas deixa claro ainda a necessidade do uso de máscara e da continuidade da adoção de medidas para a prevenção do Coronavírus, em especial visando a proteção da população barbarense.