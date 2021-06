Santa Bárbara prepara ações para celebrar Dia do Meio Ambiente

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizarão uma série de ações em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste sábado (5). As atividades compreendem plantio de árvores, orientações sobre reciclagem à população e debate com escolas particulares de educação infantil do Município.

Na segunda-feira (7) as avenidas Santa Bárbara e da Amizade receberão o plantio de 100 mudas de diferentes espécies de ipês, além de pau-mulato, pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente. Já o espaço “Fioravante Luis Angolini e Anna Rosa Tuchaspki” realizará aos funcionários uma sessão de culinária saudável, com plantas medicinais do próprio horto do local, monitorada por nutricionista.

As cooperativas Reciclopast e Juntos Somos Fortes farão a partir da terça-feira (8) visitas nas casas da população orientando e ressaltando sobre a importância da separação correta de materiais reciclados, com entrega de panfletos informativos confeccionados pela Prefeitura.

A partir de quarta-feira (9) equipes da Secretaria executarão o programa Disque Árvore em frente à casa de diversos munícipes, com espécies adequadas para a arborização urbana. A ação integra o Plano de Arborização Urbana de Santa Bárbara d’Oeste, é gratuita à população e pode ser solicitada por meio do telefone (19) 3464.9010.

Ainda na quarta-feira (9), às 8h30, haverá uma roda de conversa sobre ações do meio ambiente intitulado “Reciclar continua sendo o melhor negócio”, com escolas particulares de Educação Infantil no Salão Nobre da Educação. Diversas secretarias também participarão do encontro.

O DAE trabalhará, até dia 11 deste mês, com diversas palestras sobre uso racional da água, plantio em uma nascente na Represa São Luiz e de espécies nativas em escolas municipais e ação na Emei “Profª Áurea Nadir Martinelli” referente a horta e compostagem.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, ao longo dos últimos anos, Santa Bárbara ampliou as ações ambientais na cidade. Exemplo disso são as atividades de reflorestamento, com o plantio de mais de 36 mil mudas, segundo ele. “Em tempos de pandemia fica ainda mais importante proporcionar um meio ambiente saudável e bonito uma vez que pesou a possibilidade de sairmos de casa. O que temos feito é deixar o meio ambiente mais equilibrado à população. Essa é a meta do governo do prefeito Rafael Piovezan, biólogo e engajado nessas questões”, comentou.