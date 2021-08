Santa Bárbara premiada melhor do Estado por zerar fila de creche

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu nesta sexta-feira (13) a premiação “Cases Inovadores” do programa “Parcerias Municipais”, do Governo do Estado de São Paulo. A ampliação do acesso à creche, por meio do “diagnóstico territorial para organização da demanda por creches”, zerando as filas por vagas na rede municipal de Santa Bárbara d’Oeste, é o melhor projeto da Educação do Estado de São Paulo.

E o sistema de videomonitoramento foi um dos finalistas na iniciativa. As câmeras e os totens implantados em diversos pontos da cidade são referência e auxiliaram Santa Bárbara d’Oeste a tornar-se a cidade mais segura do Estado de São Paulo, conforme estudo divulgado recentemente pelo Instituto Sou da Paz.

“Desde 2013 realizamos um amplo trabalho de diagnóstico de territórios e projeções populacionais para um planejamento estratégico visando o pleno atendimento de famílias que precisavam de vagas em creche. Assim, construímos novas unidades, ampliamos e reformamos as já existentes, implantamos o Bolsa Creche, com convênios com instituições privadas. E deu certo: Não há mais fila de espera por vaga em creche em Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“E na Segurança Pública, o nosso sistema de videomonitoramento foi considerado um dos melhores do Estado. As câmeras e os totens espalhadas pela cidade são referência – e fundamentais para que Santa Bárbara fosse considerada a cidade mais segura do Estado de São Paulo (Instituto Sou da Paz)”, acrescentou.

A cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes contou com a presença do governador do Estado de São Paulo, João Doria. Pelo prêmio, Santa Bárbara d’Oeste será contemplada com um recurso de R$ 300 mil que será utilizado para ampliar ainda mais as ações já realizadas.