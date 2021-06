Santa Bárbara planta mais de 36 mil árvores nos últimos anos

Mais de 36 mil mudas de árvores foram plantadas nos últimos anos em Santa Bárbara d’Oeste. As ações de reflorestamento foram intensificadas, contribuindo para a preservação e recuperação dos mananciais que abastecem o Município. A projeção é plantar 250 mil árvores nos próximos 15 anos.

Os plantios já realizados contemplam cerca de 20 hectares de áreas de mananciais e nascentes. As maiores áreas contempladas pelo benefício ambiental envolvem as matas ciliares em torno das represas de abastecimento, Areia Branca e São Luiz, e o Vale do Comanche, como é conhecida a área com várias nascentes e de maior fragmento de Mata Atlântica no Município, localizada entre as rodovias Margarida da Graça Martins (SP 135) e Bandeirantes (SP-348). As espécies plantadas são de árvores nativas regionais.

Outros pontos na cidade também receberam novas plantas, como a nova Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Barrocão, o bairro Jardim Batagin, em uma área próxima da nova ponte entregue recentemente pela Prefeitura, entre outros pontos do Município.

“Ao longo dos últimos anos, Santa Bárbara d’Oeste ampliou – e muito – as ações de reflorestamento, com o plantio de mais de 36 mil mudas. Isso contribui para o futuro sustentável da nossa cidade. São ações que têm relação direta com a qualidade de vida de cada barbarense, a qualidade da água que oferecemos na torneira de cada cidadão e proporciona ainda o equilíbrio de todo o ecossistema, algo tão importante nos nossos tempos atuais. Somos privilegiados por viver em Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.