Santa Bárbara passa dos 10 mil casos da Covid

Santa Bárbara d’Oeste passou dos 10 mil casos do Coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (16 de fevereiro de 2021). A cidade, que hoje bateu a marca de 10.031 casos- segue com baixo registro de mortos no mês e foi ‘alcançada’ por Americana no total de óbitos- 271.

• 1674 casos suspeitos

• 10031 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 9359 casos curados

• 38955 casos descartados

• 271 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 26 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.