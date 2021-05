Santa Bárbara passa das 500 mortes da Covid

Santa Bárbara d’Oeste passou esta segunda-feira da marca das 500 mortes da Covid 19. Com mais cinco mortes registradas, a cidade chegou ao total de 501 vidas perdidas. O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (10 de maio de 2021). A vizinha Americana teve mais 4 óbitos registrados no final de semana.

• 1040 casos suspeitos

• 14963 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 13940 casos curados

• 50980 casos descartados

• 501 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeitos

• 30 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Mulher, 68 anos (Óbito em 16 de abril de 2021)

Homem, 57 anos (Óbito em 8 de maio de 2021)

Mulher, 67 anos (Óbito em 9 de maio de 2021)

Homem, 70 anos (Óbito em 9 de maio de 2021)

Homem, 41 anos (Óbito em 9 de maio de 2021)