Santa Bárbara oferece cursos gratuitos do Programa Via Rápida

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferece dois cursos gratuitos do Via Rápida, por meio de parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. São 30 vagas para o “Administração de Armazenagem e Operações Logísticas” e 30 vagas para o “Recepção e Atendimento em Hospitalidade”, ambos EAD (Ensino à Distância) no formato on-line, com aulas ao vivo e duração de 60 horas cada. Os matriculados têm a possibilidade de contar com bolsa-auxílio de R$ 210,00. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br até 4 de julho.

Podem se inscrever candidatos e candidatas que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Os cursos de qualificação do programa “Via Rápida” oferecem uma bolsa única de R$ 210 para ajuda nas despesas dos alunos desempregados, que não estejam recebendo seguro desemprego ou outros auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e estarem frequentes no curso após 10 dias de aula.

O “Via Rápida” oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e geração de renda. Os cursos são oferecidos de acordo com o mercado de trabalho de cada região em parceria com os municípios, por meio do Centro Paula Souza e Senac.