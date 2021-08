Santa Bárbara oferece 625 vagas de emprego a partir de segunda

Há 625 oportunidades de emprego em Santa Bárbara d’Oeste disponíveis a partir desta segunda-feira (16). São vagas com carteira assinada para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação.

O interessado deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizados:

Acabador gráfico, Ajudante de cozinha, Ajudante instalador de vidros, Ajudante de motorista, Ajudante de produção, Ajudante geral, Auxiliar de limpeza, Ajudante geral em reciclagem, Azulejista, Balconista de açougue, Bloqueiro, Contramestre, Costureira (o), Cozinheiro (a), Encanador, Engrupador, Marceneiro, Moldador, Operador de oxicorte (foto célula), Operador e programador de centro de usinagem, Padeiro (a), Pedreiro, Rebarbador, Serralheiro, Tecelão, Tecelão (Jacquard), Torneiro mecânico, Urdidor/ Urditriz.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Auxiliar de serviços gerais, Balconista de açougue, Carpinteiro, Contramestre, Marmorista (montador), Mecânico de manutenção (empilhadeira), Meio oficial de serralheiro, Montador soldador, Montador/Mecânico de extintor, Operador de máquina, Retificador, Serralheiro, Serralheiro industrial, Soldador, Tecelão (ã)

Vagas para ensino médio (2º grau):

Açougueiro, Agente de turismo, Ajudante de montagem, Ajudante geral, Analista de Google ADS, Assistente de departamento pessoal, Assistente te marketing, Atendente de vendas (cartão), Atendente/caixa (cafeteria), Atendente/ Recepcionista, Atendimento ao cliente, Auxiliar adm. apoio caixa, Auxiliar comercial, Auxiliar de açougue, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de depósito, Auxiliar de estoque, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar logística, Auxiliar de produção, Auxiliar de recebimento de notas fiscais, Auxiliar de retorção, Auxiliar de serralheria, Auxiliar de vendas, Caldeirista, Camareira, Carpinteiro, Cartazista, Chefe de depósito, Chefe de recebimento de notas fiscais, Chefe de seção (açougue), chefe de seção (cafeteria),Chefe de seção (frente de caixa), Chefe de seção (hortifrúti FLV), Chefe de seção (mercearia), Chefe de seção (perecíveis), Chefe de seção (prevenção de perdas), Chefe de seção (recrutamento e seleção), Chefe de vendas de cartão, Conferente (carga e descarga), Costureira (o), Cozinheiro (a), Empacotador (a), Estampador de pano, Ferramenteiro, Fiscal de caixa, Fiscal de prevenção de perdas, Forneiro (fundição), Fresador/ferramenteiro, Funileiro/ pintor, Gerente de restaurante, Gerente de vendas, Mecânico de manutenção, Montador de móveis, Motoboy/ Motogirl, Operador (a) de caixa, Operador (a) de telemarketing, Operador (a) de televendas, Operador comercial/ caixa, Operador corte/ vinco, Operador de dobra CNC, Operador de loja, Operador de montagem, Operador logístico, Orçamentista, Redator marketing de conteúdo (webwriter), Repositor (a) pleno, Retificador, Serralheiro, Soldador (a), Tecelão (ã), Tecelão (ã), Técnico de manutenção residencial, Técnico interno, Torneiro mecânico, Vendedor (a), Vendedor (a) de auto peças, Vendedor (a) interno, Vendedora interna/externa.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de mecânico diesel: curso de mecânica, Ajudante geral: curso de NR35, Ajustador mecânico: curso na área, Assistente de TI: curso técnico de TI/ Informática, Auxiliar de laboratório: curso técnico de laboratório, Auxiliar de manutenção: curso de elétrica, Auxiliar de manutenção: curso de NR 10, Chefe de manutenção: curso técnico na área NR10, Encanador industrial: curso de manutenção, Ferramenteiro: curso de moldes e ferramentaria, Fresador ferramenteiro: curso na área, Mecânico diesel: curso de mecânica, Motorista de micro ônibus: curso de transporte de passageiro; Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de empilhadeira: curso de empilhadeira, Operador(a)/ programador (a) de centro de usinagem: curso na área, Operador de empilhadeira: curso de NR11, Operador/Programador de Torno CNC: curso de programação de CNC, Programador de centro de usinagem: curso na área, Técnico agrícola: curso técnico agrícola, Técnico de telecomunicações: curso técnico em telecomunicações, Técnico de segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Torneiro mecânico: curso na área, Torneiro Fresador: curso usinagem, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação, Torneiro mecânico/ fresador: curso na área, Tosador (a): curso de banho e tosa.

Vagas para graduação:

Analista de mídia performance, Analista de mídias sociais, Analista de PCP, Analista de processo industrial, Analista de recursos Humanos, Assistente de RH, Auxiliar de controle de qualidade, Chefe administrativo, Encarregado de produção, Engenheiro de produção, Estagiário (a) de engenharia civil, Estagiário (a) de marketing, Fonoaudióloga, Nutricionista, Projetista, Terapeuta ocupacional.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Ajudante de cozinha