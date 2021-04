Santa Bárbara oferece 170 vagas de emprego a partir de segunda

A partir de segunda-feira (5), o Desenvolve S.Bárbara oferece 170 novas oportunidades de emprego com carteira assinada. São vagas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e para pessoas com deficiência, podendo ser encerradas sem aviso prévio.

O interessado deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015, e-mail [email protected] ou ainda presencialmente mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Acabador de mármore, Contramestre, Cromador, Empregada doméstica, Esmerilhador, Fresador, Instalador, Manobrista, Marceneiro, Marceneiro pleno/ Sênior, Mecânico de empilhadeira, Mecânico de tear Panter, Mecânico hidráulico, Meio oficial fresador/ torneiro, Meio oficial marceneiro, Montador (a), Operador de máquina (corte a laser), Operador de roçadeira, Operador de torno CNC/Mecânico, Serralheiro industrial, Tecelão (ã), Tecelão tear de Rafia, Torneiro mecânico, Urdidor.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Acabador de mármore, Auxiliar de limpeza, Caldeireiro, Caldeireiro Industrial (contrato intermitente), Contramestre, Costureira, Mecânico diesel, Montador de móveis planejados, Polidor, Soldador industrial (contrato intermitente), Soldador (contrato intermitente), Torneiro mecânico.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Aplicador de adesivo, Auxiliar de pintura industrial, Caldeirista, Consultor (a) educacional (contrato MEI), Costureira, Eletricista, Eletricista industrial, Emplacador de veículos, Instalador (sistema de segurança), Instalador de esquadrias de alumínio e vidro, Instalador de som automotivo, Mecânico automotivo, Mecânico de manutenção, Mecânico industrial (contrato intermietente), Meio oficial serralheiro, Operador de máquina (trator esteira), Operador de plasma (oxicorte/CNC), Operador máquina turbo/Jigger, Operador/ programador de retifica, Operadora CNC, Preparador e operador de CNC, Torneiro mecânico, Vendedor (a).

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de torneiro mecânico: curso de torneiro, Auxiliar mecânico: curso de mecânica, Empilhadeirista (contrato intermitente): curso de empilhadeira, Estagiário (a): curso técnico ou graduação na área, Estagiário técnico: curso técnico na área mecânica, Operador de máquina CNC: curso na área, Operador de veículo pesado: curso de pá carregadeira ou escavadeira, Programador centro de usinagem: curso na área de usinagem, Programador de torno CNC: curso na área, Programador e Operador de Máquina CNC: curso na área, Retificador: curso de leitura e interpretação de desenhos, Técnico de informática: curso técnico de informática, Técnico de manutenção: curso de eletricista, elétrica e ou eletrônica, Técnico de segurança do Trabalho (contrato intermitente): curso técnico de segurança do trabalho, Tosador (a): curso de banho e tosa, Trocador de óleo: curso de mecânica.

Vagas para graduação:

Assistente de vendas, Auxiliar fiscal, Engenheiro (a) Agrônomo (a) com CREA vigente, Estagiário (a) de TI, Estagiário (a) de PCP, Supervisor (a) de Call center.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Operador (a) de caixa.