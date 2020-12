Santa Bárbara. Nova formação do conselho tutelar toma posse

Foi empossada nesta quinta-feira (17) a nova composição do CMDCA (Conselho Municipal de Direitos e Defesa da Criança e do Adolescente), gestão 2020-2022, em cerimônia realizada no Salão Nobre da Secretaria de Educação. Após a cerimônia de posse, os integrantes do órgão se reuniram para votar a presidência e a nova mesa diretora. Composto por membros da Sociedade Civil e do Poder Executivo, o CMDCA deve tomar decisões, formular e controlar as políticas públicas relacionadas ao atendimento das crianças e dos adolescentes de Santa Bárbara d’Oeste.

Foram eleitos para biênio 2020-2022 do CMDCA para presidente: Milton R. Alves (representante da OAB); vice-presidente: Aprígio Nunes de (Secretaria de Esportes); 1º secretária: Andreia Teodoro Pinto (Secretaria de Cultura e Turismo) e 2º secretária: Letícia Prezzotto Pozzobon (Rede Feminina de Combate ao Câncer).

Do poder público, compõem respectivamente, como titulares e suplentes, a Secretarias de Governo: Tamara B. Najar e Carla Fabiana Padovan; do Fundo Social de Solidariedade: Gabriela Marinho da Cunha, Adriana Aparecida Deroldo, Camila Cristina Chagas Esquina e Cleide Pantaroto Relk; de Saúde: Danuza Marçal Bortoletto e Magda Maria Alves Varela Pastro; de Educação: Juliana Cristina Urbano Cotrin e Edna Maria Marinho Souza; de Esportes: Aprígio Nunes de Lima e Cleonizio Souza de Almeida; de Negócios Jurídicos: Lucas Guidolin Lohr e Elisangela Feitosa de Alencar; e de Cultura e Turismo: Andreia Teodoro Pinto e Tarsila Guedes Rapassi.

Da sociedade civil, compõem respectivamente, como titulares e suplentes; da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP (126ª subsecção local): Dr. Milton R. Alves e Dr. Maurício Cristovam de Oliveira Júnior; representantes da APAE: Elisabete Aparecida Camargo da Silva Modenese e Lidia Imaculada Bigoto G. de Oliveira; da MEIMEI: Ana Paula Bahia e Rosangela Cristina Silvestre; da Guarda Mirim: Milene Dall’Oglio T. A. dos Santos e Nathalia Santana de Siqueira; da Creche SOS: Monica Pasquoto e Sandra Ribeiro Valotti; da Creche João Paulo II: Mara Lucia Groppo Vieira e Fernanda Schiavinato Favaro; da Imaculada: Maria Geni de Brito; e da Rede Feminina de Combate ao Câncer: Letícia Prezzotto Pozzobon e Carla Eliane Bueno.