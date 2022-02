 Santa Bárbara negocia R$ 25,7 milhões com Refis

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste negociou R$ 25,7 milhões por meio do Refis 2021, no período de 5 de julho a 23 de dezembro. Ao todo foram 8.868 acordos, sendo que R$ 18,1 milhões foram parcelados e R$ 7,6 milhões pagos à vista.

O Refis permitiu ao contribuinte (pessoa física ou jurídica) quitar dívidas com desconto de até 100% em juros e multas, como IPTU, ISSQN, ITBI, infrações diversas, entre outros, contraídas até 31 de dezembro de 2020.

Para a secretária de Fazenda, Paula Marchesin de Mori, o total negociado superou a previsão, que era de R$ 20 milhões. “O resultado obtido com o Refis 2021 foi o maior dos últimos anos. A arrecadação demonstra que a ação proposta pelo prefeito Rafael Piovezan veio ao encontro da necessidade do contribuinte de se manter em dia com os tributos municipais, mostrando ainda a confiança do cidadão barbarense no serviço prestado pelo Município.