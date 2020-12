Santa Bárbara não deve ter horário especial de Natal no comércio

A cidade de Santa Bárbara deve seguir o horário recomendado na fase amarela do Plano SP de flexibilização. Com a decisão, o comércio na cidade poderá funcionar 10 horas por dia – o que deve interferir no horário especial de Natal, quando o comércio fica aberto até às 22h.

AMERICANA. Já em Americana, a Comissão que analisa os assuntos relacionados ao coronavírus decidiu por manter o comércio aberto 12h por dia, contrariando as determinações da fase amarela.

