Santa Bárbara. Mais quatro morrem por coronavírus

A cidade de Santa Bárbara registrou mais quatro mortes causadas pelo coronavírus nesta sexta-feira. Além dos óbitos, a cidade ainda somou 68 novos casos, levando o município a passar dos 5 mil casos confirmados da doença.

• 1225 casos suspeitos

• 5047 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 35 de moradores de outros municípios

• 4730 casos curados

• 15391 casos descartados

• 155 óbitos confirmados

• 2 óbitos suspeitos

• 18 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Mulher, 58 anos, moradora da região do Dona Regina (óbito em 13 de setembro de 2020)

Mulher, 67 anos, moradora da região central (óbito em 13 de setembro de 2020)

Homem, 63 anos, morador da região do Europa IV (óbito em 14 de setembro de 2020)

Homem, 67 anos, morador da região do São Fernando (óbito em 14 de setembro de 2020)