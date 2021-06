Santa Bárbara lança programa Avança Turismo

Região Turística Bem Viver, Sebrae-SP e Senac-SP promovem iniciativa de capacitação

Com objetivo de desenvolver o turismo e capacitar empresários do setor de serviços, produtores rurais e trabalhadores do trade turístico, Santa Bárbara d’Oeste, juntamente com as prefeituras de Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré, além do Sebrae-SP e Senac-SP, lançarão o programa Avança Turismo – Região Turística Bem Viver. A iniciativa compõe as ações e metas do Plano Regional de Turismo da RT Bem Viver. O evento on-line de lançamento será dia 30 deste mês, a partir das 9 horas, com inscrições pelo site bit.ly/avancaturismobemviver e terá como destaque a apresentação da importância do marketing para negócios, ministrada pelo Sebrae.

“Em busca do fortalecimento do turismo na região, a pedido do prefeito Rafael Piovezan, trilhamos uma parceria com o Sebrae e Senac, visando a capacitação de empresários e do setor de serviços que mais se destacam no trade turístico local, a Secretaria em suas visitações vem mapeando as necessidades e colocará à disposição cursos presenciais e on-line focados no desenvolvimento do turismo no pós-pandemia”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O Plano surgiu da necessidade dos municípios envolvidos em diagnosticar o turismo, elaborar diretrizes e plano de ação para promover o desenvolvimento regional. A organização do Plano Regional de Turismo segue metodologia do Senac São Paulo (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), com uma estrutura lógica que interliga os diagnósticos, prognósticos, objetivos, resultados esperados e proposição de programas, projetos e ações e agrega ainda, um conjunto de informações e dados que norteiam as ações compartilhadas de desenvolvimento turístico.