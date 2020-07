Santa Bárbara lança plano para desenvolver turismo e ecoturismo

A Zona Rural de Santa Bárbara d’Oeste é rica em turismo. Ciclistas, motociclistas, jipeiros e pedestres são vistos com grande frequência utilizando as vias de terra. Visando o melhor atendimento ao turista, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Conselho Municipal de Turismo lançaram nesta quarta-feira (22) o Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo.

Elaborado de acordo com as metas do Plano Diretor de Turismo, os objetivos são: oferecer segurança e qualidade de lazer aos turistas rurais; planejar estrutura de percurso sugerido; promover a sinalização dos pontos turísticos; fomentar as atividades atrativas rurais; promover a interlocução da gestão municipal com a gestão privada, tendo em vista que diversos pontos turísticos encontram-se inseridos em áreas particulares permeadas por vias rurais; garantir a proteção de mananciais e áreas de preservação ambiental, por meio de ações de conscientização, reflorestamento e celebração de parcerias, inclusive com representantes da sociedade civil, além de elaborar guia turístico.

O estudo foi dividido em quatro setores que englobou os pontos turísticos: Estrada do Barreirinho, Cemitério do Campo, Parque das Águas (Represa Areia Branca, Represa São Luiz e Represa de Cillo); Santo Antônio do Sapezeiro; Vale do Comanche, bairro Caiubi, Cruzeiro do Sul e ainda Cachoeira dos Patos, Chácaras Beira Rio, Parque das Nascentes, respectivamente, refletindo nos núcleos econômico, sociocultural e ambiental.

A partir das reuniões realizadas pelo Conselho junto ao Poder Público, foi elaborado um Cronograma de Etapas, que compõe: cadastro voluntário de estabelecimentos comerciais situados na área rural; visita aos estabelecimentos comerciais cadastrados; elaboração de Roteiros Turísticos; solicitação de anuência para institucionalização de áreas particulares de interesse turístico; abertura de processo licitatório para aquisição e instalação de sinalização e infraestrutura turística; promoção dos Roteiros Turísticos e elaboração de circuitos e eventos.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo e presidente atual do COMTUR, Evandro Felix, esse Plano estabelece como diretriz o turismo rural, esportivo, religioso, gastronômico e ecoturismo para a elaboração dos roteiros turísticos e que poderão ser alterados e adaptados futuramente.

“Nossa cidade é uma joia que vem sendo lapidada. Por meio do Plano Diretor de Turismo, aprovado em 2017, identificamos que a Zona Rural é um dos grandes potenciais de desenvolvimento do turismo no Município. O prefeito Denis Andia, atento aos reflexos do setor, propôs o planejamento e mapeamento do Turismo Rural para que possamos organizar e qualificar os atrativos dessa área”, frisou Evandro. “Buscamos unir forças com a sociedade civil e empresários para engajar ações de preservação e cuidado com os atrativos. O Plano auxiliará na elaboração de ações em curto, médio e longo prazo”, complementou o secretário.

O Plano pode ser consultado no site da Prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br/v5/index.php), na aba Leis e Decretos, selecione “Decretos” e digite “Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo” no caixa “Ementa”. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone da Secretaria (19) 3464.9424.