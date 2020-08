Santa Bárbara lança campanha educativa Pedal Seguro SBO

Visando o melhor atendimento aos turistas e a segurança dos ciclistas, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, coletivo Pedala SBO e Grupos de Pedal lançarão a campanha educativa Pedal Seguro SBO – uma ação do Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo. A ação será apresentada no dia 6 de agosto (quinta-feira), às 19h30, no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni (Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera).

Para participar, é preciso preencher o Formulário On-line de Inscrição no link www.is.gd/pedalsegurosbo . Os objetivos da Pedal Seguro SBO são: oferecer segurança e qualidade de lazer aos turistas rurais, fomentar as atividades atrativas rurais, garantir a proteção de mananciais e áreas de preservação ambiental e elaborar roteiros turísticos.

“A Secretaria vem se empenhando na execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo e trabalhando em várias frentes para que no pós-pandemia consigamos ter um turismo muito mais organizado na Zona Rural da cidade”, frisou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “O prefeito Denis Andia trata sempre com prioridade o desenvolvimento do turismo de Santa Bárbara. Por isso a campanha Pedal Seguro SBO anda lado a lado com as ações de segurança pública bem como mobilidade urbana da cidade”, complementou Evandro.

Vale ressaltar que durante o encontro serão adotadas uma série de medidas de prevenção para conter possíveis contaminações do público. Entre as medidas está a limpeza e higienização constante do local, avisos nos assentos para evitar a proximidade entre os visitantes, uso obrigatório de máscaras e orientações diversas.

A ação é uma parceria entre a sociedade civil, representada pelo coletivo Pedala SBO, e o Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e Segurança, Trânsito e Defesa Civil.