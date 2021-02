Santa Bárbara já põe no ar artistas da Lei Aldir Blanc

Começou nesta semana a realização das ações culturais dos projetos aprovados na Lei Emergencial Aldir Blanc 14.017 – sancionada pelo Governo Federal – em Santa Bárbara d’Oeste. Já iniciaram as oficinas de dança do ventre, da professora Juliana Daniel, e ainda acontecerá a apresentação circense do Projeto Malabarindo, do MB Circo. Há também inscrições abertas para a oficina on-line de capoeira do mestre Motta. A Secretaria de Cultura e Turismo e a Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização (CASAF), do Conselho Municipal de Política Cultural, seguem acompanhando todas as execuções aprovadas.

As oficinas gratuitas de dança do ventre, do básico ao intermediário, estão sendo realizadas as segundas e quartas-feiras, no Espaço Belly Dance, no Jardim Primavera. Com entrada gratuita, a primeira apresentação do Malabarindo será nesta sexta-feira (5), às 10 horas, em espaço localizado na Rua da Agricultura, 3.500, Alphacenter – ao lado ao Atacadão. Ambos estão seguindo os devidos protocolos sanitários em atenção à pandemia.

Estão abertas as inscrições para oficina “Capoeira em casa”, com mestre Motta e monitor Noam Motta, por transmissão on-line via Google Meet. Para a partir de 5 anos, as aulas gratuitas serão às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, e aos sábados, das 10 às 11 horas. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (9) pelo https://linktr.ee/culturasbo e clicar no link “Oficinas de Capoeira Motta”.

Em Santa Bárbara d’Oeste, além dos oito espaços culturais, 52 propostas artísticas foram contempladas com o total de R$ 1.250.303,00. As ações da Lei Aldir Blanc são realizadas por meio do Governo Federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Mais informações podem ser obtidas no site www.santabarbara.sp.gov.br/leialdirblanc ou ainda pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.