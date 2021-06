Santa Bárbara já aplicou mais de 23 mil doses da vacina da gripe

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a campanha de vacinação contra a gripe nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município. Segundo balanço da Vigilância Epidemiológica até o momento foram aplicadas 23.773 doses, totalizando 35,8% de cobertura vacinal. As doses seguem disponíveis nas 12 unidades da lista abaixo, sem necessidade de agendamento.

Na quarta-feira (9) teve início a terceira e última etapa da campanha, onde foram inseridos grupos de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

Esses grupos se juntaram aos idosos (60 anos ou mais), professores das redes pública e particular de ensino, crianças na faixa etária de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz num período de até 45 dias) e profissionais da Saúde.

A Campanha de vacinação contra a Influenza pode coincidir em alguns casos com a realização da vacinação contra a Covid-19. Para os públicos que já iniciaram o esquema vacinal da Covid-19, deve-se aplicar a vacina influenza respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas. Além disso, todas as medidas de prevenção à transmissão da Covid-19 nas ações de vacinação contra Influenza são adotadas.

Pontos de vacinação contra a gripe:

Crianças na faixa etária de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz num período de até 45 dias), profissionais da Saúde, idosos, professores, grupos de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários do sistema prisional.

– UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando

– UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março

– UBS do Jardim Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda

– UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul

– UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2

– UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita

Profissionais da Saúde, idosos, professores, grupos de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários do sistema prisional.

– UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova

– UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita

– UBS do Jardim Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa

– UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon

– UBS do Jardim Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano

– UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego