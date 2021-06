Santa Bárbara inicia vacinação contra Covid-19 de novos públicos nesta quarta

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste incluirá novos públicos para a vacinação contra Covid-19. A partir desta quarta-feira (9) a imunização da primeira dose iniciará para profissionais da Educação de 45 e 46 anos e grávidas e puérperas sem comorbidades com 18 anos ou mais.

Nesta terça (8) o Município recebeu mais 3.910 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 2.330 de Oxford/AstraZeneca e 1.580 doses da Coronavac/Butantan, destinadas para a imunização destes novos públicos, além do prosseguimento nos grupos prioritários já inseridos na Campanha.

Sem necessidade de agendamento prévio, a vacinação acontece, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, nos ginásios municipais “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, Centro), e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº, Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras).

Conforme diretrizes do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, para profissionais da Educação, o cadastro deve ser realizado no site VacinaJá Educação: www.vacinaja.sp.gov.br/educacao. Após finalização, com o QR Code, RG e CPF em mãos, a pessoa poderá se dirigir aos locais de vacinação.

Além de CPF e comprovante de endereço, as grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz num período de até 45 dias) sem comorbidades com 18 anos ou mais precisam apresentar a carta do médico ginecologista/obstetra para tomar a primeira dose da vacina.

Também segue a vacinação da 1ª dose para pessoas com comorbidades (18 anos ou mais), pessoas com Deficiência Permanente – BPC (18 anos ou mais), com comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, grávidas e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais), idosos (60 anos ou mais), pessoas com Síndrome de Down (entre 18 e 59 anos), profissionais da Educação (47 anos ou mais) e profissionais da Saúde. Vale ressaltar que a convocação para 2ª dose prossegue normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Cadastro para profissionais da Educação

O Governo do Estado de São Paulo abriu o cadastro para vacinação de profissionais da Educação de Santa Bárbara d’Oeste com 18 anos ou mais no site: www.vacinaja.sp.gov.br/educacao. A nova fase abrangerá todos que ainda não foram vacinados e os que atuam nas unidades escolares ou em órgãos administrativos, como Secretarias da Educação e Diretorias de Ensino. A data de início de vacinação para esse público ainda será divulgada.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.