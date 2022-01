Santa Bárbara inicia vacinação “6 a 11” sem comorbidades nesta terça

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste começará a partir desta terça-feira (25) a vacinar crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades contra Covid-19. A imunização das crianças segue em três UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Cidade Nova, Regional Zona Sul (Santa Rita) e Centro de Saúde 2 (Linópolis), conforme lista abaixo, sem necessidade de agendamento.

O Município recebeu 11.260 doses de Coronavac/Butantan destinadas ao novo público – imunizante aprovado na última semana pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As doses a serem aplicadas em cada público são definidas previamente pela Secretaria de Estado da Saúde.

Documentação

As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou dos responsáveis, com documentos que comprovem o parentesco e comprovante de endereço atualizado no nome dos pais ou dos responsáveis.

Das crianças sem comorbidades, é necessário obrigatoriamente apresentar CPF e caderneta de vacinação. Os cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde também poderão ser utilizados para a vacinação.

Crianças com comorbidades e deficiência permanente

Além do comprovante de endereço atualizado no nome dos pais ou dos responsáveis, para a vacinação de crianças com comorbidades e deficiência permanente, pais ou dos responsáveis devem apresentar os seguintes documentos da criança: CPF, caderneta de vacinação e carta médica, exames, receitas ou prescrição médica.

As comorbidades definidas para prioridade na vacinação são: insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses valvares dispositivos cardíacos implantados, talassemia, Síndrome de Down, diabetes mellitus, pneumopatia crônicas graves, hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos), anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Já crianças com Deficiência Permanente poderão comprovar a condição por meio da apresentação de laudo médico que indique a deficiência, ou comprovação de atendimento em Centro de Reabilitação ou unidade especializada, ou documento oficial com indicação da deficiência, ou cartões de gratuidade do transporte público e ou ainda autodeclaração (na ausência de outro tipo de documento).

Pré-cadastro

Para agilizar o processo de identificação e vacinação, é recomendado o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado de São Paulo. Vale ressaltar que o cadastro não é um agendamento para a vacinação.

Locais e horários para vacinação de crianças:

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• Centro de Saúde 2

Avenida Sábato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.