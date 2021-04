Santa Bárbara inicia campanha para arrecadar alimentos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade, iniciou nesta semana a arrecadação de alimentos não perecíveis. Denominada “Alimento do Bem – amor e carinho ao próximo”, a campanha busca ampliar o auxílio para famílias necessitadas ou que necessitam de ajuda por conta da pandemia. Podem ser doados alimentos, como arroz, feijão, macarrão, leite e óleo, que integram a lista das cestas básicas.

Desde março do ano passado, quando teve início a pandemia, a Prefeitura entregou 25.782 cestas básicas para famílias cadastradas nos programas sociais, famílias em situação emergencial por conta da pandemia e entidades parceiras. Somente nos três primeiros meses deste ano, foram entregues 4.783 cestas.

O diagnóstico de famílias a serem contempladas com as cestas básicas é realizado por meio de análise socioeconômica. As cestas são compradas pela Prefeitura e por meio de convênio com o Governo Estadual e Federal, além de doações espontâneas de empresas e pessoas físicas.

Pontos de arrecadação foram disponibilizados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Mollon, Laudissi/Romano, São Francisco 2, Grego/Furlan, Cidade Nova e Europa e supermercados da cidade (lista abaixo). De forma voluntária, as pessoas que forem se vacinar contra Covid-19 também podem doar alimentos. A doação não é obrigatória.

Pontos de arrecadação

UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon

UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi

UBS do São Francisco 2

Rua Cariris, 400, São Francisco

UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego

UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova

UBS do Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa

Supermercado Barbarense

Rua Tupis, 638, São Francisco

Supermercados Pavan

Av. do Comércio, 351, Jardim Esmeralda

Av. Mogi Guaçu, 1.850, Jardim das Orquídeas

Rua Floriano Peixoto, 1.790, Centro

Supermercado Balan

Rua Floriano Peixoto, 855, Centro

Supermercados Pague Menos

Rua Maceió, 608, Planalto do Sol

Av.da Amizade, 2085, Jardim Europa

Av. Pref. José Maria de Araújo Junior, 935, Jardim Firenze

Mais informações sobre doação e distribuição de cestas básicas podem ser obtidas pelo telefone 3455.6969 ou pelo e-mail [email protected].