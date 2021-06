Santa Bárbara. Hospital de Campanha completa um ano com 856 recuperados

O Hospital de Campanha de Santa Bárbara d’Oeste completa na próxima terça-feira (29) um ano em funcionamento, sendo uma estrutura de extrema importância para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Até o momento, a estrutura implantada pela Prefeitura registrou 856 pacientes com alta, que se trataram no Hospital, recuperando-se e retornando às suas casas e famílias.

Implantado em junho de 2020, o Hospital de Campanha é um dos tripés da rede pública barbarense no enfrentamento da Covid-19. Atualmente, o Município dispõe de 108 leitos públicos para o atendimento de pacientes, divididos da seguinte forma:

• 26 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Santa Bárbara

• 20 leitos com respiradores e 30 leitos clínicos (sem respiradores) no Hospital de Campanha

• 12 leitos com respiradores e 20 leitos clínicos (sem respiradores) no PS “Dr. Edison Mano”

E além dos 108 leitos da rede pública de Saúde, o cidadão barbarense que dispõe e paga pelos planos de Saúde pode ser atendido em leitos da rede particular (instalados em hospitais de Americana e demais cidades da região).

“A rede pública de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste apresenta uma estrutura robusta em comparação às demais cidades da região e vem cumprindo o objetivo de salvar vidas, devolvendo as pessoas para o convívio com suas famílias em seus lares. Desde o início da pandemia, nenhum paciente deixou de ser atendido em nossa rede, que hoje dispõe de 108 leitos entre UTI, com respiradores e sem respiradores. O Hospital de Campanha tem toda a estrutura para o atendimento de pacientes que necessitem de oxigênio e tem uma fundamental importância neste período de enfrentamento da pandemia. Ficamos felizes por ver 856 vidas salvas. O nosso objetivo sempre foi este: de salvar vidas”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

Desde o início da pandemia, há 15 meses, Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade que mais abriu leitos para o atendimento de pacientes com Covid-19. Somente neste ano de 2021 foram implantados mais 6 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Santa Bárbara, 7 leitos com respiradores e 10 leitos clínicos (sem respiradores) no Hospital de Campanha, além de 12 leitos com respiradores e 20 leitos clínicos (sem respiradores) no PS “Dr. Edison Mano”.

E a Prefeitura segue trabalhando para a implantação de mais leitos. De março de 2020 até os dias atuais, a rede pública barbarense não deixou de atender um paciente sequer e Santa Bárbara foi uma das poucas cidades no Estado de São Paulo a manter o seu Hospital de Campanha em pleno funcionamento.