anta Bárbara d’Oeste segue na liderança do ranking regional de geração de empregos. De acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira (28) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Governo Federal, 3.570 empregos foram gerados entre janeiro e maio de 2022.

O número é maior na análise dos últimos 12 meses – junho de 2021 a maio de 2022. Neste período são 5.519 empregos com carteira assinada gerados no Município.

“O trabalho transforma a nossa vida, nos dá a oportunidade de sonhar e construir a nossa história. É por isso que ele é tão importante. Continuamos liderando a geração de empregos na região e somos uma das cidades que mais criou empregos com carteira assinada no Estado de São Paulo. O resumo é que o trabalho engrandece a nossa vida e isso enobrece a nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.