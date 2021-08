Santa Bárbara gera 2.270 novos empregos com carteira assinada até julho

Santa Bárbara d’Oeste ampliou o saldo positivo de empregos com carteira assinada este ano. Somente em julho foram gerados 415 novos postos, elevando para 2.270 o total de vagas criadas em 2021. Os dados oficiais foram divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Governo Federal.

“Em tempos tão difíceis, em que o desemprego é recorde no país, a gente percebe que Santa Bárbara conseguiu ao longo desses últimos anos se preparar para esses momentos difíceis da economia, situações que envolvem principalmente a saúde, mas que afetam a situação econômica. A chegada de novas empresas, a ampliação de empresas que já estão aqui, novos investimentos nas áreas do comércio, gastronômicos e industrial, isso tudo demonstra que o caminho que nós definimos, aquele que começamos lá em 2013, que sempre teve um objetivo muito claro de melhorar nossa cidade foi acertado, que pensou acima de tudo no futuro da cidade que a gente ama tanto. Hoje, Santa Bárbara tem uma estrutura muito qualificada, não só de mão de obra, de serviços públicos, mas qualificada de relações que permitem a chega desses novos empreendimentos, que nos ajudam na geração de empregos”, comentou o prefeito Rafael Piovezan durante sua participação desta sexta-feira (27) no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.