Santa Bárbara ganha dois novos empreendimentos comerciais em janeiro

Santa Bárbara d’Oeste ganha em janeiro dois importantes empreendimentos comerciais. No Centro da cidade, a Kacyumara (artigos de cama, mesa, banho e presentes) abriu a sua primeira unidade no Município nesta sexta-feira (22). Já na próxima terça-feira (26), a Rede de Supermercados Pague Menos inaugura sua nova loja, no Jardim Firenze.

Estes são apenas os primeiros novos empreendimentos de 2021. Nos próximos meses, outro grande empreendimento se instalará em Santa Bárbara d’Oeste. A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, iniciará suas atividades no Tivoli Shopping – previsão para o segundo semestre deste ano.

Durante sua participação nesta sexta-feira (22) no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, o prefeito Rafael Piovezan falou sobre os novos empreendimentos e o desenvolvimento econômico do Município. “Tudo isso passa por uma questão estrutural da nossa cidade. Desde 2013, Santa Bárbara d’Oeste se transformou com diversas obras e ações. Hoje os empresários barbarenses e os empresários de fora da cidade notam que Santa Bárbara d’Oeste inovou e está preparada para o futuro. Estamos em uma localização privilegiada, em uma das esquinas mais disputadas do Estado de São Paulo”, disse.

Para o prefeito, a cidade se desenvolverá – e muito – economicamente graças ao amplo trabalho realizado nos últimos anos em diversos segmentos. “O momento que a cidade vive ocorre porque lá atrás eu e o Denis Andia iniciamos um trabalho de preparar a cidade, com obras, novas estruturas, mobilidade urbana, alternativas viárias, empreendimentos residenciais, vagas de creche para as crianças serem atendidas, ampla rede de Saúde, 100% de tratamento de esgoto e reserva hídrica. Tudo isso ocorreu e continuará sendo feito. O barbarense terá muito orgulho deste caminho que vamos traçar”, acrescentou Rafael Piovezan.