Santa Bárbara ganha ‘complexo Covid’ interligando hospitais

O Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano” e o Hospital Santa Bárbara estão interligados com uma passagem direta pela Rua Alice Aranha de Oliveira. A medida proporciona maior agilidade para o atendimento de casos relacionados ao Coronavírus (Covid-19), com o “Complexo Covid-19”.

Com a reorganização da rede pública de Saúde em um dos períodos que a pandemia merece maior atenção, foram criados 16 novos leitos de atendimento Covid-19 no PS “Dr. Edison Mano”, sendo 7 semi-intensivos (com respiradores) e 9 clínicos (sem respiradores), com estrutura de internação – caso o paciente necessite.

Já no Hospital Santa Bárbara estão instalados 25 leitos de UTI Covid.

Vale destacar que desde o início da pandemia Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade que mais abriu leitos de UTI Covid-19, leitos com respiradores e leitos sem respiradores na região.

Entre o Complexo Covid-19 e o Hospital de Campanha são 74 leitos públicos para o atendimento de pacientes com Coronavírus.

Há ainda os leitos da rede particular, que também atendem cidadãos barbarenses – estes que dispõem de planos de saúde. O Município trabalha para a implantação de mais 19 novos leitos com respiradores na rede pública barbarense.