Santa Bárbara tem campanha ‘alimentos do bem’ para pets

Muitas famílias estão passando por momentos de dificuldade, e onde tem famílias, tem os bichinhos 🐱🐶 que fazem parte delas.

Junto com a Secretaria do Fundo Social de Solidariedade a vereadora de Santa Bárbara d’Oeste Kátia Ferrari lançou um projeto para arrecadação de alimento para pets (ração para cães e gatos).

Você poderá doar itens de cesta básica e/ou alimento para pets. Tudo para que juntos cheguem à uma família.

Posso contar com você?

Alimento do Bem – Pontos de arrecadação de comidas para pets

(Locais para arrecadação de ração) ⤵️

▫️Agro pet do mineiro

Rua Riachuelo, 376 – Centro.

▫️Agro pet do mineiro

Rua do Linho, 1370 – Cidade Nova

▫️Pet Shop Beija-Flor

Rua General Câmara, 426 – Centro

▫️Khaled pet shop

Avenida Sábato Ronsini, 476 -Vila Linópolis

▫️Agropecuária 13 de maio

Rua Treze de Maio, 1103 – Vila Aparecida

▫️Casa Agrícola e Pet shop

Avenida Tiradentes, 610 – Vila Santana

▫️Avicultura Guaianases

Rua Guaianases, 803 – Jardim Santa Rita

“Toda vida importa, toda vida é o amor de alguém”