Santa Bárbara fecha parques à noite e nos finais de semana

Por conta do aumento do número de casos de Coronavírus (Covid-19) e em decorrência da nova reclassificação do Plano São Paulo – Governo do Estado de São Paulo, que colocou a região na fase vermelha nos finais de semana e no período noturno durante a semana (após às 20 horas), o Município de Santa Bárbara d’Oeste informa que os parques públicos sofrerão alterações nos dias e horários de funcionamento.