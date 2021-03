Santa Bárbara exibe edições passadas do Espetáculo Via Crucis

Para manter viva a tradição mesmo durante o período de isolamento social devido à pandemia do Covid-19, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste exibirá on-line as edições 2016 e 2015 do Espetáculo Via Crucis nos dias 2 e 3 de abril, respectivamente. As transmissões ao vivo serão sempre às 20 horas no Facebook do Espetáculo www.fb.com/espetaculoviacrucis. Com direção de Otávio Delaneza, as apresentações são gratuitas e livres para todas as idades.

Os diferenciais da edição de 2016 é ter como destaque a figura feminina de Maria Madalena, interpretada pela atriz Bluna Crisp, e a pesquisa para o enredo por meio da leitura dos evangelhos e da Bíblia do Peregrino. Além de Bluna, integram o elenco principal desta apresentação Bruno Bortolucci (Jesus), Taína Camargo (Maria de Nazaré), Fábio Gianfratti (Satanás) e Jorel Ivens (Pôncio Pilatos).

Já em 2015 foi comemorada a maioridade do Espetáculo, com a história de Jesus Cristo narrada sob a ótica do Evangelho de João, e elenco principal composto por Bruno Bortolucci (Jesus), Micheli Cerchiari (Maria de Nazaré), Matheus Luis (Judas Iscariotes), Dany Dylan (Maria Madalena), Rafael Carmmo (Satanás), Gabriel Mazon (Pôncio Pilatos), Aquiles Alexandre (Caifás), Alessandro de Oliveira (Herodes Antipas) e Bluna Crisp (Herodíades).

“Preparamos com muito carinho a exibição de dois espetáculos emblemáticos. As edições de 2015 e 2016 ainda eram realizadas no CSU, primeiro espaço que deu vida ao projeto. Vivenciaremos um momento de saudosismo e muita emoção. Ambas produções são atemporais, ecumênicas e deixam uma mensagem de paz, amor e esperança ao público. Relembrar o Via Crucis aquecerá nossos corações e manterá pulsante a chama da arte em nossa cidade”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Em 2016, o Espetáculo foi uma realização do Ministério da Cultura, Projeto Via Crucis e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com patrocínio da Raízen e Supermercados Pague Menos, apoio Danny Cosméticos, Barbarex, EPTV, Grupo Liberal de Comunicação e produção cultural 3marias. Já em 2015 contou com patrocínio da Rede de Supermercados Pague Menos, apoio das Indústrias Romi, Usicomp e NET e produção cultural da 3Marias, e do Governo do Estado de São Paulo, através do ProAC/ICMS – Programação de Ação Cultural.

Serviço:

Espetáculo Via Crucis de S.Bárbara

Edição 2016 – 2 de abril, sexta-feira, às 20 horas

Edição 2015 – 3 de abril, sábado, às 20 horas

On-line – www.fb.com/espetaculoviacrucis

Gratuito | Livre