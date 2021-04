Santa Bárbara emplaca projeto de arborização na RMC

Santa Bárbara d’Oeste atuou fortemente desde o início com a construção do Plano de Ação para Implantação da Área de Conectividade na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O técnico da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, biólogo Fábio Diniz, coordenou o grupo de trabalho sobre arborização urbana. O Município também sediou duas reuniões para elaboração do documento.

O Plano, segundo o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, definiu a área de conectividade, suas diretrizes para implantação e sua inclusão no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“Este documento é o dispositivo legal que definirá a implantação da Área de Conectividade nos planos diretores municipais. Santa Bárbara d’Oeste teve papel fundamental na coordenação do grupo de trabalho sobre arborização urbana no Plano. O Fábio, nosso técnico, apresentou as diretrizes em uma cerimônia virtual realizada pela Prefeitura de Campinas na última semana”, ressaltou Canteiro.

Plano

É um guia que apresenta os caminhos que deverão ser percorridos pelos 20 municípios da RMC na implementação da Área de Conectividade. Em conjunto com técnicos das secretarias ambientais dos outros 19 municípios da RMC, foi elaborado um traçado regional que interliga as áreas verdes de interesse ecológico que, na maioria das vezes, estão fragmentadas. Esse traçado foi chamado de Área de Conectividade e tem por objetivo recuperar e conservar a fauna e a flora.

Com informações da Prefeitura de Campinas