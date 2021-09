Santa Bárbara é referencia na educação antirracista

A Secretaria de Educação de Santa Bárbara d´Oeste foi contemplada com a parceria da Comunidade Educativa Cedac e da Unicamp para formação e atuação pedagógica na Rede Municipal de Ensino, visando o fortalecimento de ações de políticas públicas para relações étnico-raciais e documentação teórica.

A Comunidade Educatica Cedac, patrocinada pelo Itaú Social, iniciou a formação de 120 pessoas entre professores, gestores e equipe técnica. O primeiro encontro foi realizado on-line no dia 25 de agosto. A formação têm duração de 2 anos e meio com reuniões quinzenais organizadas por turmas, além de clube da leitura mensal.

O objetivo ao final do curso é que sejam desenvolvidos conhecimentos de referência, revisão do currículo, guia para uso do acervo étnico-racial para as escolas, sistematização de propostas para formação dos educadores e ações de articulação escola/comunidade/território.

Já a Unicamp começou um trabalho de sustentação teórica, com a construção de um documento que registre todas as ações e projetos desenvolvidos sobre a valorização das diferentes culturas, respeito pelas diferenças e relações étnico-raciais que a Rede Municipal de Ensino já realiza, por meio da equipe pedagógica. A iniciativa é da professora Dra. Nima Spigolon, orientadora de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp e suas orientandas.

De acordo com a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, o Município foi reconhecido como referência na educação antirracista e nos projetos que visam a equidade e ganhou estas importantes parcerias. “Estamos muito felizes com esses parceiros de grande relevância que validam todo o trabalho realizado e nos fortalece como agentes de transformação para uma sociedade com mais equidade e respeito. É nisso que o prefeito Rafael Piovezan acredita, na união com importantes instituições de ensino para os melhores resultados para nossa cidade”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

As diversas atividades permanentes realizadas nas escolas municipais, como Mostra Cultural, Sacola Afro-Indígena, entre outros, são referenciadas nas Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08 e reforçam o eixo Cultura da Paz que trata do respeito à diversidade dos povos.