Santa Bárbara d’Oeste investe 1/3 do Orçamento na Saúde

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investe cerca de 1/3 do seu Orçamento na Saúde

Números do segundo quadrimestre foram apresentados hoje em audiência pública

– No exercício, de janeiro a agosto, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investiu R$ 111,6 milhões em Saúde.

– Do valor, R$ 74,5 milhões foram de recursos próprios (32,9%): 18% além do previsto em Lei.

– No segundo quadrimestre, de maio a agosto, foram investidos R$ 58,1 milhões.

– Vale ressaltar que do montante investido, R$ 12 milhões foram no Hospital Santa Bárbara (maio a agosto). O repasse é fundamental para a manutenção dos serviços no Hospital.

– Mesmo com a pandemia, as UBSs continuaram com o atendimento ao cidadão – pacientes que necessitam de cuidados especiais e tratamento contínuo. Além disso, os PSs seguiram prestando atendimento ao cidadão e, para os casos específicos de Covid-19, os atendimentos ocorreram nos anexos especiais que foram implantados nos dois PSs.

– Ainda sobre Covid, no segundo quadrimestre entrou em funcionamento o Hospital de Campanha na Unimep.

– Dando sequência ao processo de reestruturação da Saúde, Santa Bárbara d’Oeste passou a contar com 55 leitos públicos com respiradores e 131 leitos públicos sem respiradores. Os leitos com e sem respiradores estão instalados no Hospital de Campanha, Santa Casa e Prontos-Socorros.

– Atualmente o Município dispõe de 43 leitos públicos de UTI.

– Por fim, ressalta-se que a Prefeitura realiza uma ampla transformação na área da Saúde nos últimos anos, com obras, ações e programas em benefício do cidadão. Destacam-se neste ano de 2020 a reforma e ampliação do PS “Dr. Afonso Ramos”, na Zona Leste, a implantação do Novo Centro Municipal de Exames, ao lado do Terminal Urbano, a construção da Nova UBS Zona Sul, no Santa Rita, além de toda a reorganização da Saúde para o enfrentamento do Coronavírus.