Santa Bárbara d’Oeste é destaque no “São Paulo Turismo”

Santa Bárbara d’Oeste foi destaque nesta semana no perfil do Instagram do “São Paulo Turismo” – conta oficial do Governo do Estado de São Paulo. A postagem desta quarta-feira (23) aborda “as belezas e atrações incríveis do interior de São Paulo”, com foto de capa e primeira sugestão turística retratando Santa Bárbara d’Oeste.

Com um amplo planejamento da Administração Municipal para a execução de políticas públicas relacionadas à Cultura e ao Turismo, o Município de Santa Bárbara d’Oeste avançou e está presente no Mapa do Turismo Brasileiro, integrando ainda a Região Turística Bem Viver, trabalhando na promoção dos atrativos turísticos, na capacitação dos serviços e profissionais envolvidos, podendo captar recursos junto aos governos Federal e Estadual, bem como investimentos da iniciativa privada, já com o Plano Diretor Regional de Turismo da Bem Viver concluído e publicado em 2020.

Dentro da Região Turística, Santa Bárbara d’Oeste executou também o “Avança Turismo – Região Turística Bem Viver” – capacitação que visou o fortalecimento do turismo regional, preparando empresários e do setor de serviços que mais se destacam no trade turístico local para a retomada do turismo pós-pandemia, em parceria com o Sebrae e SenacAlém destas ações, Santa Bárbara d’Oeste pleiteia se tornar Município de Interesse Turístico (MIT) e já obteve parecer satisfatório de todas as comissões estaduais, atendendo todos os critérios como potencial turístico, Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, infraestrutura, Plano Diretor de Turismo e expressivos atrativos turísticos, e aguarda tramitação para votação – mostrando sua organização de forma administrativa também a atender a legislação federal, contando com Conselho Municipal, Plano Municipal e Fundo Municipal.

“Temos uma terra maravilhosa, linda em todos os seus detalhes, na sua construção, sua arquitetura e sua história. O diferencial do barbarense é falar de Santa Bárbara com orgulho! Temos uma das melhores águas do Brasil, 100% de esgoto tratado, redes robustas de Saúde e Educação e somos a cidade mais segura do Estado de São Paulo”, disse o prefeito Rafael Piovezan. “Tudo isso em meio a monumentos históricos importantíssimos para a história brasileira, além de nossas matas, espaços e belezas naturais que chamam atenção de todos. Nosso Turismo tem avançado muito, pois nos organizamos com apoio de tanta gente que ama e investe em Santa Bárbara”, complementou o prefeito.

Valorização da nossa história

Para trazer informações e preservar a história da cidade, a Prefeitura criou em 2020 o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) – que engloba o novo Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”, em local que antes abrigava o prédio da antiga Biblioteca Municipal Central – em frente o Museu da Imigração – área totalmente reformada, com sistema “traffic calming”, permitindo a interligação entre os dois equipamentos de cultura e turismo.

Já em 2021, anexo ao CAT, foi inaugurada a Casa do Artesão “Roldão de Oliveira” com o intuito de fomentar ainda mais a economia criativa e geração de renda no Município. No local, o turista pode adquiri um produto artesanal genuinamente barbarense, feitos por artesãos barbarenses, com Referência à Cultura Local e Iconografia do Município.

Turismo de Eventos

A agenda completa das atividades culturais e turísticas do Município de 2022 foi divulgada no ano passado e visa atrair turistas e alavancar o desenvolvimento da cidade. Realizados em diversos pontos de Santa Bárbara d’Oeste, dentre os principais eventos confirmados estão: S.Bárbara! Rock Fest, Feira das Nações, Espetáculo Via Crucis, Festival Gastronômico, Festa da Linguiça e Virada Cultural de Santa Bárbara, entre outros, além das novidades, como Semana do Artesão, já promovida; Festival de Música, Festival das Orquídeas, Festival Tradições, Festival Literário, Encontro de Bandas e Festival Palco Aberto.

Turismo de Negócios

Resultado de toda a transformação realizada nos últimos anos em Santa Bárbara, a vinda da empresa Greiner Bio-One – multinacional de origem austríaca -, a ampliação do Freitas Leiloeiro Oficial – maior complexo leiloeiro da América Latina no Município -, entre outras ações relacionadas ao Desenvolvimento Econômico, fomentam o turismo de Negócios, trazendo trabalhadores que acabam utilizando a infraestrutura de serviços, hoteleira e alimentação.

Turismo Rural

Neste ano, Santa Bárbara também foi destaque gastronômico. O Restaurante Rancho da Linguiça obteve pontuação máxima e foi selecionado como um dos principais atores do fomento gastronômico na região do bairro Santo Antonio do Sapezeiro pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo do Estado, pelo programa Rotas Gastronômicas SP. Como parte da ação, serão realizadas filmagens e entrevistas para documentários no Restaurante, pesquisa para formatação das Rotas, ações de ativação de público, transmissão ao vivo com a participação de um chef especialista anfitrião da região, uma aula show com chef – padrinho convidado e um chef local que tenha relação com a rota gastronômica.

Turismo Gastronômico

Nos últimos anos, o Município apresentou, entre as políticas específicas do segmento, a implantação do Festival Gastronômico, evento voltado para bares, restaurantes, lanchonetes e similares do Município, aproximando tais estabelecimentos ainda mais com o público. O Festival foi realizado com sucesso entre o fim de 2016 e o fim de 2019 (antes da pandemia), com edições na Praça Central, Praça da Migração e Avenida Corifeu de Azevedo Marques (em frente ao Parque dos Ipês e ao Parque Araçariguama). Além disso, o Município tem fomentado o Turismo Gastronômico, com o objetivo de divulgar de forma institucional os diferentes atrativos turísticos gastronômicos do município.

Esta organização, somada ao fato de Santa Bárbara d’Oeste ser a Cidade Mais Segura do Estado de São Paulo (conforme estudo do Instituto Sou da Paz), ter 100% de esgoto tratado, abastecimento de qualidade, ampliação da capacidade hídrica e redes robustas de Saúde e Educação, além de novas áreas de bem-estar e lazer espalhadas pelo Município, tem contribuído para a instalação de novos empreendimentos gastronômicos, destacando-se também o Pizza Company, Paris 6, Coco Bambu, Santa Fábrica Padaria, Revoada, L’Entrecote De Paris – SBO, Santa Bike, Cervejaria 3 Américas, Pantanal Pescados, Casa Florença, e espaços anteriormente consolidados, como Dona Beleza, Sancta Cervejaria, Braza Bar e Espetos, Lune Restaurante, Castelinho Empório do Churrasco, Pastelaria do Chico, Santo Canto e Estação Valentina.

Site Visite SBO

Em 2021 foi lançado o site Visite SBO, com estratégia de divulgação dos atrativos turísticos da cidade por meio de um novo portal www.visitesbo.com, além de novas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram pelos links, www.facebook.com/visitesbo e www.instagram.com/visitesbo.

No portal “Visite SBO” é possível encontrar um roteiro com todos os pontos turísticos, divididos em turismo de entretenimento, cultural, rural, religioso e histórico; parques, com seus horários de funcionamento, endereços, fotos e instalações; gastronomia, hotéis, dados para atendimento ao turista e uma cartilha especial para ciclistas.

Foto: Reprodução da postagem do Instagram do “São Paulo Turismo”, que traz a foto de autoria do perfil @photoslegal, retratando a região da Nova Avenida da Saudade

Fotos turísticas: https://we.tl/t-uyPnAkmpNm