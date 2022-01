Santa Bárbara divulga programação completa do Festival Pop Arte 2022

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou nesta sexta-feira (21) a programação completa da edição 2022 do Festival Pop Arte (Festival de Popularização da Arte de Santa Bárbara). Ao todo serão 18 atrações de diversas manifestações artísticas, com ingressos a preços populares a R$ 10 (inteira) e a R$ 5 (antecipado/meia entrada), de fevereiro e março, às terças, quintas-feiras e sábados, sempre às 20 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61, Centro).

O objetivo do Pop Arte 2022 é democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação artística diversificada, a preços populares, bem como o de fomentar a formação de plateia para o Teatro Municipal “Manoel Lyra” tornando-o ainda mais popular e incentivar que os artistas locais e de cidades adjacentes utilizem esse espaço para apresentarem seus trabalhos.

“O Festival oportuniza que artistas e grupos de diferentes expressões da arte possam usufruir das estruturas do Teatro Municipal ‘Manoel Lyra’ para criar portfólio e reapresentar obras. A contrapartida do preço popular democratiza o acesso à cultura e tem potencial de formar plateia, oportunizando que a população possa assistir até três espetáculos por semana”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, ou ainda de forma on-line pelo site www.ingressodigital.com.

Seguindo os protocolos governamentais estabelecidos de enfrentamento à Covid-19, da Resolução da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, nº 151 de 6 de outubro de 2021 e Recomendação de 12 de janeiro de 2022, será obrigatório o uso de máscaras pelo público durante a permanência no Teatro e cada espectador também deve apresentar seu comprovante original, ou comprovante digital, de vacinação completa contra a Covid-19 (duas doses ou dose única) ou, caso tenha apenas uma dose, deve apresentar obrigatoriamente teste negativo para Covid-19 do tipo PCR, realizado até 48 horas antes do espetáculo, ou do tipo antígeno, realizado até 24 horas antes.

Processo

Para se chegar a essas produções, após as inscrições dos projetos, a curadoria, composta por membros da Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos (CASAF), instituída de acordo com o que determina o capítulo XIV do Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Cultural do Município de Santa Bárbara d’Oeste, julgou as diferentes vertentes artísticas que os inscritos apresentavam viabilizando uma programação eclética, dando oportunidade também a produções de outras cidades da região.

Ao todo foram 28 inscrições, sendo 12 de artes dramáticas, 6 de música, 5 de artes circenses e outras 5 de expressões artísticas variadas de cidades, como: Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Campinas, Indaiatuba, Piracicaba e Socorro.

Confira a programação:

– 15 de fevereiro (terça-feira), às 20 horas

Clássicos do Vinil com OFISB – Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara

Classificação: livre

– 17 de fevereiro (quinta-feira), às 20 horas

Encantos | Cia de Dança Juliana Daniel

Classificação: livre

– 19 de fevereiro (sábado), às 20 horas

MalabaRindo | MB Circo

Classificação: livre

– 22 de fevereiro (terça-feira), às 20 horas

Viva o rock nacional | SMAB – Escola de Música e Artes

Classificação: livre

– 24 de fevereiro (quinta-feira), às 20 horas

Histórias de montar: qual seu vaso? | Casa Dois João

Classificação: livre

– 3 de março (quinta-feira), às 20 horas

Cabaré Cirqu&Tal | MB Circo

Classificação: livre

– 5 de março (sábado), às 20 horas

World Drag Show | Polo Artes Cênicas

Classificação: 12 anos

– 8 de março (terça-feira), às 20 horas

Atenção, respeitável público! | Damião e Cia

Classificação: livre

– 10 de março (quinta-feira), às 20 horas

[ uhltimo•epizohdio ] | Cia Adequada de Teatro

Classificação: 12 anos

– 12 de março (sábado), às 20 horas

O livro perdido – a relíquia da humanidade | Cia de Dança e Teatro JK

Classificação: 12 anos

– 15 de março (terça-feira), às 20 horas

RisoShow | MB Circo

Classificação: livre

– 17 de março (quinta-feira), às 20 horas

Boa Noite Lady Di | Cia Aurora de Teatro

Classificação: 14 anos

– 19 de março (sábado), às 20 horas

O último livro | Grupo de Teatro Mirabolantes

Classificação: livre

– 22 de março (terça-feira), às 20 horas

Um incrível show de mímica | Rodrigo Nasser

Classificação: livre

– 24 de março (quinta-feira), às 20 horas

Uma história para Elise | PoloAC

Classificação: 12 anos

– 26 de março (sábado), às 20 horas

Causos de alumiar | Cia Xekmat Promoções e Eventos Ltda

Classificação: livre

– 29 de março (terça-feira), às 20 horas

Vaga Avulsa | MB Circo

Classificação: livre

– 31 de março (quinta-feira), às 20 horas

O Rei do Show | Ballet Art Sandra Godoy

Classificação: livre