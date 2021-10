Santa Bárbara divulga mais de 700 vagas de emprego

Há 710 vagas de emprego disponíveis em Santa Bárbara d’Oeste. Podendo ser encerradas sem aviso prévio, são oportunidades com carteira assinada para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.

O interessado deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizados:

Ajudante instalador de vidros, Ajudante de obras, Ajudante geral, Ajudante de pedreiro, Armador, Auxiliar de confeitaria, Auxiliar de corte, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de retorção, Bombeiro hidráulico (encanador), Camareira, Carpinteiro, Contramestre, Cortador, Costureira (o), Encanador, Jardineiro, Lavador de autos, Marceneiro, Mecânico montador/ ajustador, Montador de móveis, Motorista carreteiro, Operador de roçadeira, Operador de oxicorte (foto célula), Operador de torno Convencional, Operador e programador centro de usinagem, Pedreiro, Servente de obras, Tecelão (ã), Tecelão (Jacquard), Urditriz.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de obras, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar mecânico manutenção, Auxiliar de transporte, Carpinteiro, Costureira, Encanador industrial, Meio de marcenaria/ montagem, Meio oficial serralheiro, Montador/Mecânico de extintor, Operador de prensa, Operador fora de estrada, Pizzaiolo (a), Recepcionista, Recepcionista (folguista), Retificador, Serralheiro, Serralheiro industrial, Tecelão (ã), Zelador.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante de instalador, Ajudante montador de vidros, Armador, Assistente operacional, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de produção, Caldeireiro, Carpinteiro, Encarregado de loja, Estampador de pano, Ferramenteiro, Fresador, Fresador/ Ferramenteiro, Gerente de restaurante, Gerente de vendas, Líder de produção, Mecânico de manutenção, Monitora Júnior, Montador (a) estrutura metálica, Operador de dobra CNC, Operador de escavadeira, Operador líder, Retificador, Revisor de qualidade, Serralheiro, Soldador, Subchefe, Supervisor de produção, Tecelão (ã), Técnico em informática, Técnico de manutenção residencial, Técnico em segurança do trabalho, Torneiro de produção, Vendedor (a), Vendedor (a) interna, Vendedora interna/externa.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de montagem: curso na área mecânica ou de desenhos técnicos, Auxiliar de desenho: curso na área, Auxiliar de laboratório: curso de laboratório, Auxiliar de mecânico de manutenção: curso na área, Desenhista mecânico: curso técnico em mecânica, desenho técnico Solidworks, Eletricista: curso de NR10 e NR35, Eletricista montador: curso de elétrica ou mecatrônica, Eletromecânico: curso de NR10, Fresador/ Mecânico: curso na área de usinagem, Mecânico de empilhadeiras: curso de operador de empilhadeiras, Mecânico de manutenção: curso na área, Motorista de micro ônibus: curso de transporte de passageiro; Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Operador(a)/ programador (a) de centro de usinagem: curso na área, Operador de retroescavadeira: curso de retroescavadeira, Orçamentista civil: curso técnico de edificações, Operador de serra: curso de mecânico/ leitura e interpretação de desenhos, Preparador e operador de CNC: curso na área, Programador de centro de usinagem: curso na área, Técnico (a) em segurança do trabalho: curso na área, Técnico de redes: técnico em eletrônica, elétrica, telecomunicações, mecatrônica ou informática, Técnico eletromecânico (externo): curso na área, Técnico mecânico: curso na área, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação, Torneiro de lixa/ Torneiro: Curso de leitura e interpretação de desenhos, Torneiro mecânico/ fresador: curso na área.

Vagas para graduação:

Analista de logística internacional, Analista de mídia performance, Analista de mídias sociais, Assistente administrativo, Auxiliar contábil, Auxiliar de departamento contábil, Auxiliar de departamento fiscal, Auxiliar de T.I., Estagiária de marketing, Estagiário (a) de contabilidade, Estagiário (a) de engenharia civil/ arquitetura, Estagiária (o) em engenharia mecânica/ produção, Estagiário (a) SRD, Farmacêutico (a), Fonoaudióloga (o), Projetista, Psicólogo (a), Técnico (a) de qualidade, Terapeuta ocupacional.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Operador (a) de caixa