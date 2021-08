Santa Bárbara divulga agenda cultural de setembro

Economia criativa, gastronomia, stand up, teatro, dança e atividades físicas. Setembro está cheio de cultura e arte em Santa Bárbara d’Oeste. A programação atende as diretrizes sanitárias do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e o Protocolo de Retomada das atividades dos Equipamentos Culturais e Bibliotecas Públicas Municipais da cidade.

Confira mais detalhes:

– Praça Central | ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório

Feira de Artesanato de Santa Bárbara

De 1º a 11 de setembro – exceto feriado de 7 de Setembro

Segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas

Sábados, das 10 às 14 horas

– Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61 – Centro

Stand up – Cleber Rosa em “Nói que é Pobre”

Dia 4 de setembro (sábado), às 20 horas

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia)

Vendas: Ingresso Digital e Estação Valentina no Tivoli Shopping

Classificação Livre

Stand up – Nando Viana em “Aperta o cinto que a viagem vai ser longa”

Dia 11 de setembro (sábado), às 20 horas

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia)

Vendas: Ingresso Digital e Estação Valentina no Tivoli Shopping

Classificação: 16 anos

GrandPlié Studio de Dança e Teatro em “O Preço dos Holofotes”

Dia 19 de setembro (domingo), às 19 horas

Ingressos: R$ 20 (valor único)

Vendas: na Grandplié. Informações: (19) 99235.1770

Classificação Livre

Cia Arte-Móvel em “Projeto Candinho”

Dia 30 de setembro (quinta-feira), 15 horas e 20 horas

Ingressos: gratuitos

Reservas: na Cia Arte-Móvel. Informações: (19) 99955.3099

Classificação Livre

– Centro Cultural e Biblioteca ” Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

Espetáculo Teatral “Rolando Causos” da Cia Xelmat

Dia 3 de setembro (sexta-feira), às 10h30 e às 19h30

Ingressos: gratuitos

Classificação Livre

– Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux” | Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conj. Roberto Romano

Xekmat 30 anos – Nosso Jardim

Dia 14 de setembro, às 9 horas, 10 horas e 13h30

Ingressos: gratuitos (com agendamento)

Classificação Livre

Xekmat 30 anos – Nosso Jardim

Dia: 15 de setembro, às 9 horas e às 13h30

Ingressos: gratuitos (com agendamento)

Classificação Livre

Projeto Sem preguiça

Terças e Quintas-feiras, às 8 horas (Melhor Idade) e às 13h30 (Crianças de 8 a 12 anos)

Ingressos: gratuitos (com agendamento)

Classificação: Livre

– CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II



Cia XekMat em espetáculo teatral “Criança tem cada uma”

Dia 11 de setembro (sábado), às 10 e às 14 horas

Ingressos: gratuitos

Classificação livre

Além disso, segue o Festival Gastronômico de Santa Bárbara On-line 2021 até 12 de setembro exclusivamente para entrega (delivery) ou retirada (take-away) com os estabelecimentos: Castelinho Empório do Churrasco, Lune Bar e Restaurante, Sancta Cia Cervejaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Bar Bohemio, Açairia, Turbo Burger, Romera Doçaria, Bar do Mineiro, Santa Bike Sports Bar e Pastelaria do Chico. Todas as informações e cupons de descontos podem ser acessados pelo site oficial www.santabarbara.sp.gov.br/festivalgastronomico

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, pelo telefone 3464.9424 ou pelo e-mail [email protected].