Santa Bárbara deve ter eleição apertada

Com os quatro candidatos resilientes e mantendo o pé no acelerador apesar das dificuldades de toda a campanha, Santa Bárbara d’Oeste chega este domingo para definir o sucessor de Dênis Andia/PV- primeiro prefeito reeleito da história da cidade. A impressão do NM é que o resultado será apertado, com tendência dos 4 candidatos saírem bem votados. Abaixo uma breve análise do processo eleitoral na cidade.

Rafael Piovezan/PV fez sua campanha baseado nas realizações do governo Andia e caminhou pela cidade com ele e com seu candidato a vice Felipe Sanches/PDT. Tem boas chances de sair vitorioso este domingo.

Dr José/PSD reuniu quase todo o time que esteve em 2016 com o ex-prefeito Zé Maria, mas é um candidato renovado, o que o fez manter sempre boa pontuação nos levantamentos internos. Chega, segundo as pesquisas divulgadas na cidade, como favorito, mas depende da confirmação do eleitor e de baixa votação dos outros dois contendores, o que parece não ser o que vai acontecer.

Marcos Fontes/PSL tem uma base eleitoral boa de 2018, uma chapa de vereadores aguerrida e uma campanha ‘clean’, sem ataques e com uma fala tranquila ao eleitorado. Pode sair de seu partido o campeão de votos a vereador da cidade.

Fabiano Pinguim/Podemos fez uma campanha que não apareceu tanto nas redes sociais, mas que se manteve com temperatura média o tempo todo. Houve boato/temor de adversários de que desistiria para apoiar Dr José, mas aparece bem em trackings e deve ‘voltar pro jogo’ a partir deste domingo.