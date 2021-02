Santa Bárbara define os processos para acesso às aulas presenciais

A volta às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste, prevista para o próximo dia 25, será realizada de maneira segura de acordo com todas as recomendações da Vigilância Sanitária para evitar o contágio pelo Coronavírus (Covid-19).

Os responsáveis que levarem seus filhos nos dias previstos passarão por processos planejados executados por profissionais treinados e preparados para receber e proporcionar a experiência de aprendizagem e convívio social mais segura possível.

Ao chegar na escola, o aluno será recebido pela equipe de apoio na entrada e sua temperatura será aferida com termômetro digital, que evita o contato. Caso apresente febre, não será permitido seu acesso à unidade e o estudante deverá ficar em casa e passar por avaliação médica, sendo liberado apenas com atestado médico.

Se a temperatura estiver satisfatória, a criança, jovem ou adulto higienizará as mãos no totem de álcool gel e também os pés.

O profissional que o receber estará devidamente protegido com máscara e o mesmo será exigido do aluno acima de 4 anos de idade para entrar na unidade. Os responsáveis deverão enviar pelo menos mais uma máscara, já que devem ser trocadas a cada 3 horas.

O estudante será acolhido e encaminhado à sua sala de aula ou ambiente de aprendizagem e o distanciamento de 1,5 m será mantido no trajeto e durante a aula.

Todos os profissionais estão recebendo capacitação e a escola está sendo organizada e sinalizada para manter o distanciamento seguro. Nas salas de aula também haverá álcool gel e, os professores, de acordo com a necessidade de proximidade, utilizarão o face shield, um equipamento no rosto que oferece proteção extra, além da máscara.

Durante o período que estiverem presencialmente na escola, lanches e refeições da alimentação escolar serão servidos também respeitando todos os protocolos de segurança.

Retorno gradativo

A presença do aluno é facultativa e o retorno começa inicialmente para os alunos dos últimos anos de cada segmento: Maternal III, Jardim II, 5º ano do Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos), em revezamento. Todos os detalhamentos e informações estarão disponíveis nas unidades escolares e os pais ou responsáveis devem entrar em contato onde o estudante estiver matriculado para sanar dúvidas.

No mês de fevereiro os atendimentos individuais seguem mediante agendamento e de acordo com avaliação da necessidade, bem como as atividades remotas via nova plataforma G-Suite (Google for Education).

Os critérios para o retorno gradativo das aulas presenciais foram definidos entre as secretarias de Educação e de Saúde. Cada novo passo será avaliado criteriosamente e com segurança. As decisões podem ser reavaliadas mediante a situação da pandemia.