Santa Bárbara convoca aprovadas do Bolsa Trabalho

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, convocou nesta quarta (15) e quinta-feira (16) as 60 aprovadas para obtenção de benefícios do Programa Bolsa Trabalho no Município. A lista de pessoas selecionadas foi divulgada no Diário Oficial do Estado pelo Governo do Estado de São Paulo e pode ser conferida no link www.is.gd/diariooficialbolsatrabalho, a partir da página 66 do Executivo I.

Com horários pré-agendados pelas equipes da Secretaria, as beneficiárias precisam apresentar RG, CPF e carteira de trabalho originais, além de comprovante de residência, no Centro Social Urbano (CSU), na Avenida de Cillo, 650, no Jardim Belo Horizonte. A partir da verificação desses documentos, as selecionadas serão orientadas sobre os locais de trabalho e realização dos cursos.

Com duração de cinco meses, o programa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios, promoverá a contratação de cidadãos desempregados por quatro horas diárias de trabalho, cinco dias por semana, em atividades em órgãos públicos. O beneficiário contará com bolsa-auxílio de R$ 535 mensais e curso de qualificação profissional.

Com intuito de auxiliar os interessados no processo de inscrições para a iniciativa, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste montou no mês passado uma estrutura com 13 pontos espalhados pela cidade.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato com a Secretaria de Promoção Social, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3455.6969.